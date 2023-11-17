Коран с печатью Кенесары хана, найденный за рубежом, доставили в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. В торжественной обстановке его передали руководству историко-культурного музея-заповедника.

Древний Коран передали в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального Курултая «Адал Қазақстан — Адал азамат» в Туркестане поручил передать найденный Коран, подаренный Кенесары хану Маралом Ишаном, в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Сегодня прошло мероприятие по передаче книги в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, потомки хана Кенесары.

Коран в течение двух веков передавался из рук в руки и было вывезено за пределы страны. С помощью меценатов его удалось вернуть на родину.

«Туркестан — важный центр всего тюркского мира на протяжении многих веков. В этом городе жил известный во всем тюркском мире мыслитель, великий учитель Ходжа Ахмет Ясави. Для нас большая честь и гордость привезти такую редкую реликвию в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, где похоронен 21 казахский хан, султаны и батыры. Туристы, приезжающие в наш город, интересуются тайказаном. Теперь на еще одну важную и редкую реликвию стало больше.

Духовная преемственность на казахской земле, восходящая к Ясави, продолжается и по сей день. Мы должны сохранить политическую стабильность, доброту людей друг к другу, обеспечить будущее поколений. Выражаю свою благодарность неравнодушным гражданам, которые внесли свой вклад в возвращение этой книги в нашу страну», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Главный муфтий передал книгу директору государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан». Священное писание установили на специально подготовленной полке в большой комнате — Аксарае.

«Мы считаем, что размещение ценного экспоната в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави способствует повышению статуса нашей религии. Для всех, кто приезжает в Туркестан из разных уголков мира, это настоящий исторический и культурный подарок», — говорит Наурызбай кажы Таганулы, верховный муфтий Казахстана.

Отмечу что Марал Ишан является не только известным религиозным, но и общественным деятелем. Увидеть священное писание с печатью Кенесары хана теперь смогут жители и гости Туркестана.