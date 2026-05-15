В Шымкенте камеры с ИИ начали автоматически фиксировать нарушения ПДД

Привычка проверять соцсети в пробке или игнорировать ремень безопасности теперь-прямой путь к финансовым потерям.

Эпоха, когда можно было «спрятаться» от инспектора, официально закончена. За порядком следит искусственный интеллект.

Система работает по принципу «увидел- зафиксировал- выписал»: камера дорожного контроля делает четкий снимок, распознает госномер и автоматически отправляет данные в базу. Оспорить такое нарушение практически невозможно.

Бахыткелды Абдраманов, заместитель начальника полиции г. Шымкента: «С 12 марта текущего года по всей стране камеры дорожного контроля начали фиксировать нарушения правил дорожного движения.. С момента запуска системы в Шымкенте уже зарегистрировано около пяти тысяч правонарушений».

Камеры работают в режиме 24/7. И о новом цифровом контроле уже высказались владельцы авто:

«Я считаю, это правильное решение. Ремень — это, прежде всего, ваша безопасность. Поэтому полностью поддерживаю».

«Правильное новшество. Только так можно приучить людей к порядку. Зато все будут соблюдать закон и меньше нарушать правила».

«Соблюдение правил — обязанность каждого водителя. Если придерживаться всех правил, никаких штрафов не будет».

Сейчас в Шымкенте работают около ста таких камер наблюдения. И, судя по первым итогам, электроника оказалась очень эффективной. Автовладельцы — не игнорируйте правила дорожного движения, будьте внимательны и аккуратны!