Месяц юбилеев

Третий месяц лета – особенный. Понимаешь, что «скоро осень, за окнами август…» Поэтому стараешься насладиться каждым днем уходящего лета. Осмысленное время. Запоминаешь запахи – яблок, речки, ягод, бахчевых; звуки лета – стрекотание сверчков, пение птиц по утрам… Словом, наслаждаемся, друзья!

1 августа – День бумажных салфеток, Международный флешмоб женственности, Международный день консервирования.

2 августа – День сидения на подоконниках. День фонтанов.

80 лет – Георгию Мовсесяну, композитору, автору популярных песен «Мои года – мое богатство», «Проводы любви», создателю музыки к известным кинофильмам.

3 августа – День арбуза. День поцелуев с зеркалом.

4 августа (первое воскресенье августа) – День работников транспорта. День качания на качелях. День заветного сундучка. Международный день пива. День рождения шампанского.

5 августа – День распрямившегося штопора. 175 лет – Ги де Мопассану, французскому писателю, мастеру реалистической новеллы.

6 августа – День огненной воды. День грибного дождя. Международный день подкаблучника.

7 августа – Праздник холостяка. День собирания звезд.

8 августа – Всемирный день кошек. День рождения холодильника. День «Счастье случается».

9 августа – Международный день коренных народов мира, Международный день солидарности с борьбой женщин в Южной Африке и Намибии. День воздушных поцелуев.

10 августа – День Абая, уже 180 лет со дня его рождения. День попутного ветра. День долгих проводов.

Международный день влогинга (праздник тех, кто ведет видеоблог).

80 лет – актеру, сценаристу, кинохудожнику Александру Адабашьяну.

11 августа (второе воскресенье августа) – День строителя. День полета на воздушном шарике. День «мусорной еды».

12 августа – Международный день молодежи. День встреченного рассвета. Всемирный день слона.

13 августа – День встреч. День шумящих ракушек.

14 августа – Успенский пост (до 27 августа). Праздник воспаленного воображения. День выгула черепахи. День рождения мессенджера Telegram.

15 августа – 95 лет – композитору Шамши Калдаякову, автору гимна Казахстана.

Праздник сладких огурцов.

День рождения телефонного приветствия: «Алло».

День «Пойте на Луну».

День шептания с лунными девами.

16 августа – День чуда-своими-руками. День «Настоящая любовь навсегда». День малинового варенья.

17 августа – День любимого дивана. День лысых ежиков. День проснувшихся улиток.

90 лет – актеру и педагогу Олегу Табакову.

18 августа – День пограничника. День смеющихся ангелов. День «Никогда не сдавайся!». Праздник топора.

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. День превращения в бабочку. День рождения русской тельняшки. Международный день банта.

20 августа – День рождения Чебурашки. День рождения букваря. День музыкальных шкатулок. Всемирный день комара. Всемирный день лени.

21 августа – Международный день памяти жертв терроризма. День без косметики и макияжа. Праздник старых бурдюков.

22 августа – Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений. День катания по радуге. День дубовой бочки.

23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. День «Обними свою возлюбленную». День полета божьих коровок. День «Пари, как ветер».

24 августа – День валяния в стоге сена. День падающей звезды. День консервного ножа. День рождения картофельных чипсов.

25 августа (последнее воскресенье августа) – День шахтера.

День «Поцелуемся и помиримся».

День лазанья по деревьям.

55 лет – Клаудиа Шиффер, актрисе, иконе стиля 1990-х.

26 августа – День Намибии. Праздник 13-й кошки. День привлечения удачи. День устраивания секретиков. 100 лет – Петру Тодоровскому, кинорежиссеру (фильмы «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!»).

27 августа – День первого поцелуя. Праздник пролетающих облаков. Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». День мемов. День ленточек и бубенчиков.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы. День надутых губ. День запрокидывания головы. 100 лет – Аркадию Стругацкому, писателю-фантасту. 100 лет – Юрию Трифонову, писателю, мастеру городской прозы.

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Международный день действий против ядерных испытаний. День бархатных туфелек. День гуляний по крышам.

30 августа – День Конституции Республики Казахстан (отдыхаем 30 августа и 1 сентября). Международный день жертв насильственных исчезновений. Праздник Зубровки. День рождения компакт-кассеты.

31 августа – Международный день лиц африканского происхождения. День шепота травы. День блога. День «Мы любим мемуары».

Календарь августа листала

Фарида Шарафутдинова