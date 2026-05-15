Международный турнир по фехтованию проходит в Шымкенте

В соревнованиях принимают участие казахстанские спортсмены и представители Узбекистана, и Кыргызстана. Фехтование — интеллектуальный вид спорта, кроме физической подготовки, важна психологическая устойчивость, отличная координация и отменная реакция.



Алтын Ераланкызы, фехтовальщица: «Я занимаюсь фехтованием около 5 лет, сегодня у нас турнир по фехтованию, оружие шпага. Я фехтовала в пульке и выиграла 2 боя. Фехтование для меня это очень серьезный спорт, для него нужно быть психологически устойчивым, чтобы не потеряться или не выгореть после первого месяца тренировок».



В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов. Вооружение спортсменов — сабля, рапира и шпага. Благородный вид спорта вызывает большой интерес у молодежи Казахстана. Как следствие увеличился календарь соревнований.



Юрий Бедарев, главный судья: «Фехтование у нас начинает более менее популяризироваться, есть ребята которые отбирались на Олимпийские игры, с нашего региона Алимжанов Эмир, Уделяется большое внимание, спасибо нашему начальству, недавно у нас было вручение. Уделяется большое внимание, спасибо нашему начальству, управление города Шымкента. Недавно у нас было вручение, детям была представлена форма, полная амуниция, у нас там получается и чехол, и все что необходимо для соревнований, более того для международных соревнований. Здесь у нас комплектация лично для всех регионов, по отдельности, тренера проверяют своих спортсменов, их возможности комплектуют команду для республиканских соревнований, чемпионатов РК, и кубков РК уже идет комплектация в сборную».



На Олимпийских играх в Париже сборная Казахстана по фехтованию вошла в число шести сильнейших команд мира. Кроме того, отечественные спортсмены неоднократно становились призёрами этапов Кубка мира и международных турниров серии Гран-при.





