Из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении более 4 млрд тенге

Сотрудники генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Грузии добились экстрадиции подозреваемого на родину для привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, будучи руководителем компании, он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. В целях хищения денежных средств подозреваемый заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования, при этом процедуры государственных закупок применены не были.

В результате противоправных действий государству в лице АО «Транстелеком» причинён ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали на территории Грузии. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.