Уроженца ЮКО ищет алматинская полиция за убийство

Полиция Алматы распространила ориентировку о розыске мужчины, подозреваемого в совершении убийства в Медеуском районе города, передает Zakon.kz.

«Отделом криминальной полиции УВД Медеуского района за совершение тяжкого преступления по ст. 99 ч.2 УК РК разыскивается уголовный преступник Усенов Даулет Амреевич, 02.08.1988 г.р., уроженец ЮКО, мера пресечения «арест», — сказано в распространенном сообщении.

Если кто-либо владеет информацией о данном человеке, просьба сообщить в ОКП УВД Медеуского района, кабинет 319 или по телефонам: 8 (727) 254-48-40, 254-48-02 или 102.