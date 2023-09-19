Опасного преступника разыскивают в Шымкенте

Туркестанец разыскивается в Шымкенте за совершение в группе лиц особо тяжкого преступления.

Сотрудники управления полиции Абайского района разыскивают жителя города Туркестан 1986 г.р. Ерлана Тажибаева. В 2012 году мужчина по предварительному сговору со своими знакомыми совершил убийство шымкентца, выстрелив ему в область груди.

Далее преступники скрылись, угнав дорогостоящий автомобиль потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое подельников мужчины задержаны и арестованы.

В настоящее время Ерлан Тажибаев находится в межгосударственном розыске.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, просим сообщить по телефонам:

102, 8-7252-97-66-44, 8701-555-28-06, 8775-777-23-05.