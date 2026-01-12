«Нашу дочь зверски убили». Новые факты о трагедии в Шымкенте

Накануне вечером на пересечении улиц Толеметова- Утегенова произошло жестокое убийство — от ножевых ранений скончалась 21-летняя девушка. Подозреваемый до сих пор находится в розыске.

Тело погибшей, родственники увезли в её родное село. Близкие надеются, что подозреваемый будет задержан в ближайшее время. Наш корреспондент восстановил хронологию трагических событий.

Это жуткое происшествие было зафиксировано вечером 11 января в Шымкенте на пешеходном переходе на пересечении улиц Толеметова и Утегенова. На кадрах видно, как девушка пытается убежать, затем оказывает сопротивление, а молодой человек, избивает ее наносит ножевые удары. После он скрывается с места происшествия.

Видеозаписи происшествия мгновенно разошлись в социальных сетях. По неофициальной информации, погибшей нанесли 11 ножевых ранений. Ночью в сети были опубликованы фотографии как погибшей девушки, так и молодого человека, подозреваемого в её убийстве.

Погибшая – 21-летняя студентка Нурай Серикбай, она проживала вместе с родителями в одном из многоэтажных домов неподалёку от места преступления. У неё двое старших братьев, она была младшей в семье. Сегодня днём тело погибшей было передано родственникам. Близкие забрали тело из морга и повезли в село Тортколь Туркестанской области.

Карим Кенжетаев, родственник погибшей:

«Нашу девочку зверски убили. Это очень тяжёлое горе. Говорят, что тот подозреваемый парень, этот кровожадный человек, до сих пор не задержан.

В розыск объявлен 29-летний Шерхан Аймахан, полиция просит горожан, в случае установления его местонахождения, звонить на 102. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».

Департамент полиции г. Шымкента:

«Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле марки «HYUNDAI MUFASA», государственный номер 015 AUY 17. Если вы имеете какую-либо информацию о нем или автомобиле, немедленно связжитесь с Департаментом полиции города Шымкент по номеру 102. Также свидетелей и граждан, имеющих видеозаписи, просят предоставить эти сведения в правоохранительные органы».

Причины, по которым подозреваемый напал с ножом на погибшую, неизвестны. Родственники сообщили, что похороны трагически погибшей 21-летней девушки, состоятся 13 января в селе Тортколь.