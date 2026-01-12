В Шымкенте разыскивается подозреваемый в убийстве молодой девушки

11 января 2026 года около 18:40 на улице Толеметова, возле дома №69/39, была обнаружена девушка 20–23 лет с ножевыми ранениями. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч.1 УК РК («Убийство»). В совершении преступления подозревается Аймахан Шерхан Әлмаханұлы, 1997 года рождения. Он скрылся с места происшествия на автомобиле HYUNDAI MUFASA, госномер 015 AUY 17.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого или автомобиля, сообщить по номеру 102.