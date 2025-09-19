Прокуратура предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств

Прокуратурой Туранского района проведена работа по надзору за соблюдением законности в сфере государственных закупок, в ходе которой удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 61 миллиона тенге.

В ходе проверки установлено, что местным исполнительным органом в план государственных закупок было включено строительство игровой площадки, при этом отсутствовало обязательное одобрение населения в рамках механизма «Бюджет народного участия».

Такое согласование является необходимым условием, закреплённым в правилах разработки проектов местных бюджетов, утверждённых приказом министра финансов Республики Казахстан.

Согласно действующим нормативным требованиям, при формировании и утверждении проектов местных бюджетов государственные органы обязаны учитывать мнение граждан и обеспечивать прозрачность расходования бюджетных средств.

Игнорирование этого порядка создаёт риск нецелевого и неэффективного использования финансов, выделенных на нужды местного сообщества.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора необоснованная закупка была исключена из плана местного исполнительного органа.

Тем самым предотвращено возможное неэффективное расходование свыше 61 миллиона тенге бюджетных средств, которые в противном случае могли быть израсходованы без учёта интересов и потребностей населения.

Кроме того, за допущенные нарушения бюджетного законодательства и требований нормативных актов к дисциплинарной ответственности привлечён руководитель аппарата акима района, допустивший включение указанного объекта в план закупок без необходимого общественного согласования.

Прокуратура Туранского района намерена продолжить системную работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере государственных закупок, а также по обеспечению эффективного и прозрачного использования бюджетных средств в интересах населения.