На заправках Шымкента дефицит сжиженного газа

Очереди на заправочных станциях сняли жители Шымкента.

Автолюбители стоят в веренице машин в надежде заправить свои баллоны газом. На юге дефицит автогаза. Многие АЗС выставили таблички — «газа нет».

«На заправках уже три заправки проехал вывеска газа нет», — говорит житель города.

«То ночью в очереди стоим, то утром, везде табличка «газ жок». У меня машина чисто на газу я уже не знаю где заливать газ», — говорит житель города.

В минэрго пояснили, что южные АЗС несвоевременно заключали и оплачивали договоры. Доставка затянулась. Сейчас шымкентский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 642 тонны газа. В ближайшее обещают в минэрго ситуация в мегаполисе стабилизируется.

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, ситуация будет только ухудшаться. Потребление газа растет с каждым годом. Если раньше в год казахстанцы потребляли 1,4 миллиона тонн голубого топлива, то уже в следующем году прогнозируют потребность в 2,1 миллиона тонн. При этом производство, говорит эксперт, снижается. Производить сжиженный газ невыгодно, цена не покрывает расходы. Продавать газ должны на порядок дороже, говорит эксперт. Дефицит может перекрыть импортный, российский газ, но и там его стоимость выше.

«Мы могли бы в теории оттуда импортировать, но естественно цена будет другой. У них там сейчас цена на внутреннем рынке 130-150 тенге в зависимости от субъекта Российской Федерации. С учетом логистики и так далее это будет 170-180 тенге», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

Мощностей казахстанских НПЗ не хватает, а для того, чтобы расширить производство потребуются вложения и годы. При этом с каждым годом все больше автолюбителей «пересаживаются» на голубое топливо, причем не только водители стареньких авто, но и новых, дорогих иномарок, все ради экономии. При этом недавно в минэрго говорили, что вероятнее всего, цена на газ поднимется.