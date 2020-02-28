ТОО «Сracking catalуst», расположенное в производственной зоне Шымкента выполнило план по реализации готовой продукции.

По итогам года предприятие добилось высоких показателей. В результате руководство не только премировало работников, но и выплатило все обязательные платежи и налоги. ТОО принимает активное участие в реализации социальных проектов.

На разгрузочной площадке ТОО «Сracking catalist» полным ходом идет отгрузка сырья. Катализатор каталитического крекинга отправили китайские партнеры.

Тажихан Джаксыбаев, генеральный директор ТОО «Сracking catalуst»: «По итогам прошлого года мы провели анализ в нашей финансово-хозяйственной деятельности. И мы пришли в к выводу, что отработали не плохо. Все, что мы планировали (объем реализации) полностью выполнили. Все необходимые отчисления и обязательные платежи налоги произвели».

ТОО «Сracking catalist» было образовано в ноябре 2017 года. За короткое время им была приобретена установка для растворения щелочи. Предприятие готовит каустическую соду любой концентрации. Основным видом деятельности является поставка химической продукции — катализаторов каталитического крекинга на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Крекинг – это переработка нефти для получения моторного топлива и других горюче-смазочных материалов.

Тажихан Джаксыбаев, генеральный директор ТОО «Сracking catalуst»: «Мы вносим вклад в развитие города. Участвуем в социальных проектах. В прошлом году перечислили деньги в благотворительный фонд для покупки инвентаря и спортивной одежды для ребят. По итогам квартала работникам выдаем премии, молодые семьи не забываем».

Руководство предприятия, не снижая темпов производства, намерено и в этом году добиться высоких показателей. Для этого есть все ресурсы: рабочая сила, достаточно сырья и техники.