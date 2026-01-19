Халатность водителя оставила без газа 174 абонента в Сарыагаше

Сегодня в Сарыагаше водитель автомобиля «Газель» нарушил правила дорожного движения, что стало причиной аварии на газораспределительных сетях, передает OTYRAR.

В результате инцидента произошёл порыв газопровода среднего давления по сварному шву, были деформированы четыре опоры и повреждено около 10 метров трубы.

Авария создала угрозу безопасности жителей и привела к отключению газа в 174 частных домах. Работники филиала АО «QazaqGaz Aimaq» проверили территорию происшествия в радиусе 50 метров и не обнаружили утечек газа.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. В компании подчёркивают, что нарушение правил безопасности водителями может приводить к авариям на объектах жизнеобеспечения и срыву стабильного газоснабжения населения.