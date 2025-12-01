В Шымкенте 2500 абонентов временно останутся без газа

В южном мегаполисе завтра, 2 декабря, на ряде улиц временно приостановят подачу газа. Об этом сообщили в управлении энергетики и инфраструктурного развития.

Ограничения связаны с расширением дороги и необходимостью переподключения газопроводов.

По информации ведомства, отключение коснётся улиц (частично): Аргынбекова, Балгын, Корикти, Болашақ, Алтын бесік, Ақарыс, Назарбекова, Сырлысай, Акжайлау, Шубаркол, Найзалы, Нурлытан, Талапты, Бозшакөл, Келешек, Ризашылық, Сымбатты, Орлеу, Байдала, Гулмайсам, Байтурсынова, Казиева, Отегенова, Акмаржан, Монке би, Тажибай ата, 93 квартал, Умит, Салтанат, Каганат, Мирас, Сымбатты, Бекмұрат, Ермекбаев, Анар аже, Мырзабеков, Нурлыбеков, Сейтова, Жабай ата, Шакирова, Манат кызы, Төлепбергенов.

По предварительным данным, временное отключение затронет около 2500 частных домов, а также 56 КБП и 3 производственных объекта. Газоснабжение будет приостановлено с 08:00 до 20:00.

Специалисты рекомендуют жителям заранее подготовиться:

— убедиться, что все газовые приборы отключены;

— обеспечить доступ сотрудникам АО «QAZAQGAZ AIMAQ» при повторном подключении;

— при обнаружении запаха газа сразу звонить по номеру 104.