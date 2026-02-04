В акимате рассказали, когда полностью газифицируют Туранский район

Полную газификацию планируют провести к 2027 году. В этом году в микрорайонах Жанаталап, Курсай и Айкөл завершатся строительные работы, после чего начнётся подключение магистральных улиц к природному газу.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности акима района. По его словам, в районе уже проделан значительный объём работы, однако впереди ещё немало задач.

Временно исполняющий обязанности акима Туранского района Асылжан Даулетханулы отчитался перед представителями средств массовой информации. Он последовательно представил показатели и сообщил, что инфраструктурные проблемы на территории района решаются поэтапно. В частности, жители полностью обеспечены питьевой водой и электроэнергией. Вопрос газификации перенесён на следующий год, поскольку в микрорайонах Жанаталап, Курсай и Айкөл всё ещё продолжаются строительные работы.

Также требует дополнительной проработки создание условий для детского досуга, так как бюджет на строительство игровых площадок должен быть утверждён депутатами.

Асылжан Даулетханулы, временно исполняющий обязанности акима Туранского района:

«Ежегодно мы устанавливаем детские игровые площадки. В марте проводится плановое уточнение бюджета совместно с депутатами — именно там мы запрашиваем финансирование, обосновываем расходы. Планируем благоустройство, создание цветников, строительство спортивных площадок».

В связи с тем, что Шымкент относится к тёплым климатическим зонам, участились дождливые дни, что ранее приводило к скоплению воды в отдельных районах и доставляло неудобства жителям. По словам исполняющего обязанности акима, эта проблема также была решена.

Асылжан Даулетханулы:

«Во время дождей у нас есть водооткачивающая техника. В две тысячи двадцать пятом году мы приобрели сто семьдесят семь единиц техники для коммунального государственного учреждения, где работают около пятисот сотрудников. Они занимаются уборкой улиц, вывозом мусора и другими коммунальными работами. По всем пяти зонам были отремонтированы насосные установки. Заместитель всё доложил — дополнительная техника не потребовалась, вода уходила самотёком, проблем не возникло».

Тем не менее в дождливые дни необходимо соблюдать меры предосторожности, учитывая, что средства, выделенные на приобретение техники, являются значительными.

Асылжан Даулетханулы:

«В прошлом году мы уточняли бюджет — около 6,5 миллиардов тенге, если не ошибаюсь. В эту сумму входят заработные платы, благоустройство. Примерно половина средств направляется на выплаты по лизингу техники, приобретённой коммунальным государственным учреждением, с ежемесячными процентами».

Таким образом, Асылжан Даулетханулы подробно рассказал о проделанной работе в районе, уверенно ответил на вопросы журналистов и разъяснил основные направления расходования районного бюджета. Отметим, что бюджет Туранского района в текущем году составляет шесть миллиардов тенге