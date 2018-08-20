Премьер-министру РК представили перспективные проекты развития Шымкента

Премьер-министру Казахстана представили перспективные проекты развития Шымкента.

Проекты неплохие и многие из них акимат Шымкента может начинать самостоятельно – не дожидаясь поддержки из Центра. Такое мнение высказал глава правительства, выслушав доклад акима третьего мегаполиса в ходе совещания в Шымкенте.

По словам акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова, до 2020 года в Шымкенте появятся новый терминал аэропорта и здание железнодорожного вокзала. При этом строительство будет вестись за счет средств авиакомпании и КТЖ.

Реконструкция объездной дороги А2 и строительство продолжения пр. Кунаева — еще один крупный проект. Если в первом случае улучшится транзит в направлении Алматы-Ташкент, во втором – проспект соединит северную и южную части города.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подчеркнул – проект неплохой, но для решения вопроса с выделением средств из республиканского бюджета, необходима вся документация.

Еще один перспективный проект, направленный на укрепление сотрудничества с южным соседом и развитие туризма – строительство железнодорожного экспресса «Шымкент-Ташкент».

Если же говорить о развитии предпринимательства и объемах инвестирования, то в Шымкенте успешно функционируют две индустриальных зоны «Онтустик», «Тассай» и специальная экономическая зона «Онтустик». В эти зоны уже инвестировано 58,5 млрд. тенге, работают 66 предприятий, открыто 4890 рабочих мест. До конца 2018 года планируется привлечь 38,3 млрд тенге инвестиций для открытия 14 предприятий, на которых найдут постоянную работу 2047 человек. А для развития АПК необходимо строительство АГРО-индустриальной зоны на 136 га с размещением на ее территории торгово-логистического центра, складов, овощехранилищ, автовокзала, гостиницы и бизнес-центра.

Глава правительства идею агро-индустриальной зоны поддержал, отметив при этом, что акимат и сам может приступать к ее реализации.

Вопрос строительства школ также решится, тем более, что Шымкент – участник пилотного проекта подушевого финансирования. А это значит, в ближайшие годы в третьем мегаполис страны будет решен вопрос дефицита мест в школах.

Отметим, часть проектов будет рассматриваться на заседании республиканской бюджетной комиссии.

В завершение встречи глава правительства поблагодарил акимат города за нетривиальный подход к решению многих вопросов, отметил, что в Шымкенте – очень способная молодая команда и пожелал удачи шымкентцам в реализации намеченных проектов.

В свою очередь, Габидулла Абдрахимов пообещал выполнить все поручения президента страны Нурсултана Назарбаева и правительства Казахстана.