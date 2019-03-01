Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева государственным секретарем Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича Государственным секретарем Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, подписанного президентом первого марта.

55-летний Бакытжан Сагинтаев занимал пост премьер-министра Казахстана с сентября 2016 года. 21 февраля 2019 года подал в отставку. До этого был также первым заместителем премьер-министра, первым заместителем НДП «Нур Отан», министром экономического развития и торговли, акимом Павлодарской области, руководителем канцелярии премьер-министра, возглавлял агентство по регулированию естественных монополий.