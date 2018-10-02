В 11 регионах Казахстана Минздрав выявил остаток лекарств на 4,3 млрд тенге.

Более трёх тысяч жалоб поступило от казахстанцев на лекарственное обеспечение, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Самой главной причиной срывов является неэффективная система планирования госзакупок лекарств, непрозрачность процедур лекарственного обеспечения. Выявлены неиспользованные остатки лекарств за 2016-2017 годы в 11 регионах на общую сумму 4,3 млрд тенге», – рассказал Елжан Биртанов на заседании Правительства РК.

Он отметил и неправильное планирование заявок на лекарства. В трёх областях отказались от заявленных объёмов: в Кызылординской области – на сумму 600 млн тенге, Туркестанской /бывшей ЮКО/ – 500 млн тенге, Карагандинской – 400 млн тенге.

По его словам, ситуацию изменит реализация программы «Денсаулық». Меры обеспечат:

персонализированный электронный учёт выдачи всех бесплатных лекарств;

автоматизацию системы планирования лекарственного обеспечения.

«Планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства с 2019 года и внедрение пилотной системы отслеживания лекарств. К 2020 году будет обеспечен полный переход на электронный отпуск рецептурных препаратов через информационную систему лекарственного обеспечения», – рассказал Елжан Биртанов.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратил внимание министра и акимов на увеличение показателей смертности в регионах.

«Акимы озвучили свою ситуацию по регионам. К примеру, увеличение смертности. Говорят, связано с возрастом. Наверное, это всё-таки некорректно. Мы собираемся увеличить продолжительность жизни, а теперь говорим, что у нас много пожилых людей, и поэтому такая ситуация. Это неправильное отношение к работе и неправильный взгляд. Мы должны полностью обеспечить лекарствами и квалифицированными кадрами, всё это нужно привести в одну систему», – заключил он.