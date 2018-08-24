Шымкенту, который недавно приобрел статус города республиканского значения, требуются новые дороги, дополнительные терминалы, жилье, обновленный транспорт. На все это требуются значительные финансовые вливания, сообщает Курсив.KZ.

Так, в текущем году в городе запланированы налоговые и другие поступления в сумме 217 млрд 940 млн тенге. Однако затраты на развитие превышают поступления бюджета, из-за чего городу нужна поддержка республиканского бюджета, рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов главе правительства Бакытжану Сагинтаеву.

По словам градоначальника, к 2020 году в Шымкенте построят два крупных объекта: терминал аэропорта и здание железнодорожного вокзала. В обоих случаях строительство будет вестись за счет средств КТЖ и авиакомпании. Так, на строительство нового терминала и стоянки для воздушных судов потребуется порядка 17,5 млрд тенге или 50 млн долларов. А вот всю инфраструктуру, включая новую подъездную дорогу и инженерные сети городской бюджет выделит 700 млн тенге. На благоустройство, включая строительство автостоянки и сквера, город готов выделить около 500 млн тенге.

В следующем году начнутся работы по реконструкции объездной дороги А-2 в направлении Алматы-Ташкент, общей протяженностью 31 км, которая не ремонтировалась более 20 лет. Это позволит разгрузить дороги в Шымкенте. Ориентировочная стоимость проекта 23 млрд тенге. В 2019 году планируется освоить 2,5 млрд тенге, в 2020 — 6 млрд, в 2021 — 10 млрд, в 2022 — 4,5 млрд тенге. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Продолжится также строительство проспекта Кунаева, который соединит северную и южную части города. Общая протяженность магистрали составит 26,8 км, ориентировочная стоимость проекта 21 млрд тенге, которые будут выделены из республиканского бюджета. Завершение работ планируется в 2022 году.

Кроме того, в Шымкенте планируется обновить общественный транспорт, так как более 70% автобусов изношены. В этой связи заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве акимата Шымкента, АО «СарыаркаАвтоПром» и АО «БРК-Лизинг». Общая сумма финансирования составит 32,7 млрд тенге, из низ 4,9 млрд тенге — средства местного бюджета, остальные — АО «БРК-Лизинг».

За последние годы территория Шымкента увеличилась в три раза, в связи с чем мегаполис столкнулся с проблемой нехватки электроэнергии. Поэтому для обеспечения 250 тыс. жителей присоединенных к городу территорий качественной электроэнергией, будет построена электрическая подстанция «Бозарык». На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить 2,1 млрд тенге.

Кроме того, будет реконструирована цитадель городища Шымкент, ориентировочная стоимость проекта 6 млрд тенге. Немаловажный вопрос и строительство жилья. На 1 августа 2018 года введено 242,1 тыс. кв. метров жилья, рост показателей составил 31% или 4-ое (четвертое место) по Казахстану.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в заключительном слове отметил, что некоторые озвученные проекты вполне можно начинать воплощать самостоятельно, не дожидаясь поддержки центра.