В Шымкенте зажглись огни президентской елки для 300 детей.

На торжество событие пригласили талантливых школьников от 9 до 13 лет: отличившиеся в учёбе, достигших успехов в спорте, творчестве и общественной жизни. Ребята «путешествовали» по стране новогодних чудес, знакомились с героями популярных мультфильмов и народных сказок, играли, пели и танцевали.

На традиционную Президентскую новогоднюю ёлку собрались 300 детей. Ученица 5 класса Айша Карабек — победитель более 60 конкурсов. Говорит: в этом году исполнились ее заветные мечты.

Айша Карабек, ученица:

«В этом году у меня исполнилось несколько желаний. Моему папе неравнодушные люди подарили машину и дом. Спасибо нашему президенту, за организацию такой новогодней елки. Нам всё очень нравится — балерины, гномики. Здесь царит волшебная атмосфера».

Главные волшебники торжества Дед Мороз и Снегурочка дарят детям незабываемые эмоции. С наступающим Новым годом детей поздравляет аким города Габит Сыздыкбеков, и вручает подарки.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Дорогие дети! Позвольте поздравить вас с Новым годом от имени Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева! Пусть наступающий Новый год будет полон позитивных новостей, новых свершений и больших успехов. Пусть каждый день начинается только с хорошего. Пусть в новом году все ваши желания и мечты будут исполнены».

Детям от 9 до 13 лет, отличившихся достижениями в учебе, спорте и социальной жизни города, вручают по 100 тысяч тенге.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Деньги перевели на счет родителей. Помимо этого вручили детям книгу «Атамекен» на 3 языках».

По традиции, на Президентской елке, организовано яркое хореографическое и театрализованное представление с участием героев популярных мультфильмов, аниматоров и детских творческих коллективов.