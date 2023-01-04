4-летний гений математики восхитил казахстанцев

4-летнего малыша из Шардаринского района местные жители прозвали гением математики.

Ислам Копбай на видео демонстрирует навыки сложения двухзначных и трехзначных чисел. Запись разлетелась в социальных сетях и восхитила казахстанцев.

По словам родителей, специально никто не обучал ребенка считать, мальчику удалось самостоятельно выучить таблицу умножения, просто находясь рядом с сестрами-школьницами.

Ислама из маленького поселка Егізқұм пригласили на съемки популярной передачи «Астарлы ақиқат» в южную столицу. Нашей съемочной группе удалось взять эксклюзивное интервью прям перед дальней дорогой. Сюжет о чудо-мальчике будет доступен сегодня вечером на Youtube канале OTYRAR.