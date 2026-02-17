В Шымкенте прошли обсуждения проекта новой Конституции

В Шымкенте продолжается разъяснительная работа в рамках конституционной реформы. Эксперты встретились с представителями медицинской сферы и рассказали об основных направлениях проекта новой Конституции.

В ходе встречи отмечено, что обновление законодательства является закономерным этапом развития общества.

Эффективный срок действия Конституции в среднем составляет 15 лет, считают эксперты. За этот период в любом государстве происходят политические изменения, обновляются мировые стандарты, а значит, законодательство требует адаптации к новым условиям. Поэтому предлагаемые изменения в Основной закон страны аналитики оценивают как своевременные и соответствующие требованиям современности.

Атакожа Исмаилов, кандидат юридических наук:

«Сейчас среди населения возникает вопрос, почему Конституция меняется. Однако бояться этого не стоит. Как юрист могу сказать, что мы должны развиваться в соответствии с требованиями времени. Считаю, что участие граждан во все народном референдуме 15 марта и поддержка закона это гражданский долг каждого».

Во время встречи эксперты и представители медицинской отрасли подробно обсудили предлагаемые изменения в Конституции. Специалисты рассмотрели каждую статью и подчеркнули преимущества нового проекта. По их словам, ранее не конкретизированные нормы теперь прописаны более четко. Это направлено на укрепление государственной системы и повышение благосостояния населения.

Куаныш Сраилов, главный специалист управления здравоохранения:

«В проект внесен ряд изменений. Одним из важных является объединение Мажилиса и Сената в единую структуру Курултай. Вводится новая должность «вице-президент». В Конституции подробно прописаны его полномочия. В действующей редакции таких норм не было».

Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. В 2022 году в нее уже вносились значительные поправки. В этом году планируется обновить около 84 процентов документа и принять новую редакцию Основного закона.