Freedom broker
Школьники Казахстана изучают приоритеты новой Конституции

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства просвещения РК

В школах Казахстана в рамках единой программы воспитания «Адал Азамат» прошли классные часы для учащихся 11-х классов. Занятия были организованы одновременно во всех регионах страны.

Тема урока — «Образование как ключевая ценность государственной политики: приоритеты новой Конституции», сообщает министерство просвещения Республики Казахстан.

Главная цель занятий — повышение правовой грамотности школьников, разъяснение положений новой Конституции и формирование гражданской ответственности.

Во время уроков учащиеся познакомились с основными принципами Конституции, расширили знания о своих правах и обязанностях. Особое внимание уделялось формированию правовой культуры и уважения к закону.

Проведение классных часов в едином формате позволило объединить школьников по всей стране вокруг ключевых правовых тем.

