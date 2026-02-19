Государственный язык и новые поправки: шымкентцы высказали мнение

В Шымкенте жители обсудили ключевые изменения новой Конституции, включая вопрос государственного языка.

Одним из самых обсуждаемых пунктов проекта новой Конституции стал вопрос государственного языка. Член конституционной комиссии Бахадыр Нарымбетов заверил, что причин для беспокойства нет. Документ ясно закрепляет, что государственным языком является казахский.

«Зная, что много людей любит казахский язык и казахскую землю, создаётся впечатление, что некоторые умышленно раздувают эту тему. Во-первых, в статье о государственном языке всё написано ясно: “Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык”. Точка. Ничего больше. Второй и третий пункты – это уточняющие положения»,— пояснил Бахадыр Нарымбетов.

Подробности предлагаемых конституционных изменений разъяснили жителям Аль-Фарабийского района. В ходе встречи горожане выразили поддержку нововведениям, и открыто высказались о языковых вопросах.

«Казахстан – многонациональное государство. В принципе, всем нужно знать казахский язык. Но я также поддерживаю другие национальности. Те, кто здесь родился и вырос, и законы, я тоже поддерживаю»,- высказалась жительница Шымкенте Зейнеп Жамбаева.

Городские власти подчеркнули, что конституция — это паспорт страны, отражающий основы её государственного устройства, ценности и принципы. В документе нет случайных формулировок: каждое слово несёт правовую и общественную ответственность. Поэтому шымкентцев призывают проявить гражданскую активность и принять участие в референдуме, который состоится 15 марта.