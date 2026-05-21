В Казахстане приняли пакет ключевых конституционных законов. Как сообщил госсоветник Ерлан Карин, депутаты во втором чтении одобрили сразу шесть документов, касающихся статуса президента, предстоящего курултая, столицы, административно-территориального устройства и других направлений.

По его словам, это один из главных этапов реализации Конституционной реформы который закрепляет новую политическую модель страны. Законы уточняют полномочия главы государства: президент сохраняет статус гаранта Конституции, прав и свобод граждан, а также получает право назначать руководителей ключевых государственных и надзорных органов.

«По согласованию с Курултаем президент назначает и избирает вице-президента, премьер-министра, 10 судей Конституционного Суда, восьмерых членов Высшей аудиторской палаты, шестерых членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного Суда. Кроме того, законом вводится институт вице-президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение», — сообщили в пресс-службе мажилиса парламента РК.

Отдельный закон касается статуса столицы. Документ направлен на повышение эффективности госуправления и создание комфортной и безопасной городской среды для жителей. В нем прописаны особенности местного управления, а также меры по развитию столицы как политического, административного, культурного и экономического центра страны.