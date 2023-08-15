В Шымкенте с начала года на 17% выросла наркопреступность

Наркобизнес остается злободневной темой для Шымкента. По данным городской прокуратуры, с начала года совершено 330 преступлений связанных с наркотиками.

Среди злоумышленников есть и несовершеннолетние. В отношении 300 подозреваемых возбуждено уголовное дело, расследование завершилось, дела направлены в суд. По данным надзорного органа, синтетика остается в топе популярных веществ по сбыту. Мефедрон начал вытеснять традиционные наркотики по причине большей доступности, низкой цены и более простых способов употребления, говорят прокуроры.

Жандос Досанов, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента:

«С начала этого года за совершение преступлений мы установили 4 несовершеннолетних, 47 человек с судимостью и 7 человек, которые стоят на учете в пробации. Эти 7 человек снова совершают преступления. Кроме того, задержано 250 человек, ранее не совершавших преступлений. Всех их обвиняют в распространении наркотиков».

Для распространения синтетики злоумышленники используют свой маркетинговый ход. На фасадах, тротуарах и заборах они оставляют адреса сайтов, где продают запрещенные вещества. На просторах интернета смертельный яд не только реализуют, но и зазывают в бизнес желающих заработать. Через социальные сети организаторы незаконного бизнеса нанимают закладчиков и курьеров, а те уже распространяют «дозу» по городу. Самые популярные места: ночные и игровые клубы, а также районы, где много безработных и студентов, говорят прокуроры.

Жандос Досанов, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента:

«Оперативные сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом борются. То есть они сами блокируют интернет сайты, объявления, принимают меры для задержания таких преступников, кто создает эти сайты. Недавно сам ехал по улице Толстого. Там прям было написано «работа.гет», ну это уже понятно. Кто будет просто так писать черной краской на стене с большими буквами. В настоящее время сотрудники полиции приняли меры».

Попадают в сети наркобаронов и становятся «доставщиками» синтетики чаще всего молодежь. Организаторы заманивают их хорошей зарплатой. Кроме того в большинстве случаев молодые ребята не знают, что они доставляют наркотики, говорят прокуроры. Однако, в надзорном органе напоминают, что незнание закона не освобождает от ответственности. Наказание за распространение наркотиков суровое. Закладчикам и курьерам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Жандос Досанов начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента:

«Через телеграм им пишут несколько сообщений, они сперва переписываются, условия оговаривают. На одну поездку курьеру обещают определенную сумму, от пяти или от двух тысяч. В начале курьер сам не понимает, что он отвозит или привозит. В связи с этим курьеры, те же студенты, не понимая, что они доставляют становятся жертвой преступности».

Бьют тревогу вместе с прокурорами и врачи, ведь количество зависимых с каждым годом растет. В Шымкенте на учете официально стоят больше 900 наркозависимых пациентов. По статистике медиков, каждый второй наркозависимый — несовершеннолетний. Болезненное пристрастие приводит к развитию стойкой зависимости, изменяет психику и поведение человека, говорят специалисты. Каждая следующая доза может стать последней. Наркотики не только уничтожают тех граждан, которые их употребляют, но и разрушают судьбы распространителей.