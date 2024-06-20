Проект «Первое рабочее место» создает рабочие места для молодежи Шымкента

По данным на 1 июня 2024 года в рамках реализации проекта «Первое рабочее место» трудоустроено 4,2 тысячи человек. В общей сложности в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 8,7 тысячи человек.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Первое рабочее место» отмечается в Туркестанской области — 1,3 тысячи человек, в Шымкенте — 1,1 тысячи человек, в Алматинской области — 302 человека и в Жамбылской области — 264 человека.

Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 59,1%, или 2,6 тысячи человек. Сельское население составляет 52,9% участников, что эквивалентно 2,3 тысячи человек.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица не старше 35 лет без опыта работы. Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр.

Рабочие места по проекту «Первое рабочее место» для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии (специальности).

Финансирование проекта «Первое рабочее место» осуществляется центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений.

Срок субсидирования заработной платы не превышает 18 месяцев, размер субсидий составляет 30 МРП.

После завершения срока участия в проекте «Первое рабочее место» работодатель обязан трудоустроить безработного на постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев.

Проект «Первое рабочее место» является важным шагом в решении проблемы безработицы среди молодежи и предоставлении им возможности приобрести первый опыт работы.

Этот проект не только помогает молодым людям начать карьеру, но и способствует развитию регионов и снижению уровня безработицы.

Особенно значимыми являются показатели участия женщин и сельского населения в проекте, что подчеркивает его социальную направленность и вклад в обеспечение равенства возможностей для всех категорий граждан.

Финансовая поддержка, предоставляемая в рамках проекта, создает условия для стабильного трудоустройства молодых специалистов и помогает работодателям адаптировать новые кадры.

Продолжение и расширение проекта «Первое рабочее место» в будущем позволит еще большему числу молодых людей найти работу по специальности и успешно интегрироваться в рынок труда, что позитивно скажется на общем социально-экономическом развитии страны.