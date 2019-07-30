В Шымкенте стартовала новая программа «Жас касипкер».
В Палате предпринимателей предполагали большой наплыв желающих обучиться азам бизнеса, но тем не менее удивлены таким резонансом программы среди населения.
«На объявление о том, что мы приглашаем пройти обучение безработную молодежь, членов молодых семей и трудоспособных инвалидов в возрасте до 29 лет, желающих открыть свой бизнес, откликнулись даже те, кто не соответствовал требованиям программы, — рассказывает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Данияр Дармен.
– Это такие категории населения, как студенты, декретницы, пенсионеры и те люди, которые имеют на данный момент работу, но находятся в отпуске. Ажиотаж вызван в первую очередь тем, что впервые для молодежи предоставлена беспрецедентная возможность стать предпринимателями: очень много средств выделено на грантовое финансирование и большое количество самих грантов (4 тысячи грантов на Шымкент!).
Кроме того, я не говорю о том, что обучение для участников проекта «Жас кәсіпкер» бесплатное, они получат еще и стипендию в 19273 тенге. Успешно защитившим проект будут выданы сертификаты, которые помогут им получить льготный кредит на открытие или развитие своего бизнеса».
В этом году в рамках проекта планируется обучить до 1300 жителей Шымкента. В первом потоке обучается 650 молодых людей, второй поток начнет свою работу в августе.
«Всего по городу принято 1040 заявок на участие в первом потоке проекта. На тестировании 780 претендентов набрали необходимое количество баллов. Обучение проходит одновременно в 13 помещениях города. Молодежь обучают бизнес-тренеры, которые определены с помощью специального конкурса. В программе наряду с основами предпринимательства обучающийся разрабатывает бизнес-план. По итогам трехнедельного обучения участники проекта будут защищать бизнес-планы перед специально созданной комиссией. Есть еще одно новшество программы – помощь обучающимся оказывают и специальные консультанты личностного роста, которые помогут обучающимся открывать новые грани своей личности, разбираться в себе, понять, что именно требуется для успеха», — рассказывает руководитель проекта, начальник отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей г. Шымкент Лаура Тлеубердиева.
Итак, напомним, второй этап обучения по программе «Жас касипкер» стартует в Шымкенте 13 августа (тестирование). Сам процесс обучения начнется 15 августа. Желающих просим обратиться в Палату предпринимателей г. Шымкент/центры занятости населения или на сайте services.atameken.kz, заполнить заявление и анкету. При себе необходимо иметь документы: копию удостоверения личности, адресную справку.
Справки по тел.: 8 7252 394998.