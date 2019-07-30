В Шымкенте стартовала новая программа «Жас касипкер».

В Палате предпринимателей предполагали большой наплыв желающих обучиться азам бизнеса, но тем не менее удивлены таким резонансом программы среди населения.

«На объявление о том, что мы приглашаем пройти обучение безработную молодежь, членов молодых семей и трудоспособных инвалидов в возрасте до 29 лет, желающих открыть свой бизнес, откликнулись даже те, кто не соответствовал требованиям программы, — рассказывает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Данияр Дармен.

– Это такие категории населения, как студенты, декретницы, пенсионеры и те люди, которые имеют на данный момент работу, но находятся в отпуске. Ажиотаж вызван в первую очередь тем, что впервые для молодежи предоставлена беспрецедентная возможность стать предпринимателями: очень много средств выделено на грантовое финансирование и большое количество самих грантов (4 тысячи грантов на Шымкент!).

Кроме того, я не говорю о том, что обучение для участников проекта «Жас кәсіпкер» бесплатное, они получат еще и стипендию в 19273 тенге. Успешно защитившим проект будут выданы сертификаты, которые помогут им получить льготный кредит на открытие или развитие своего бизнеса».