Доступ к программе работы для подростков: сложности и нестыковки

По официальным данным Центра занятости Шымкента, этим летом подростки с 14 лет могут устроиться на оплачиваемую работу.

С 1 июня стартовала программа общественных работ, рассчитанная на школьников и студентов. До конца августа молодёжи обещают рабочие места в государственных и частных организациях.

По словам руководителя центра занятости, программа уже активно реализуется.

Жаннат Оспанханова, руководитель центра занятости: «На данный момент идет процесс сбора заявок от работодателей. Мы контролируем, чтобы предоставляемые рабочие места соответствовали трудовому кодексу РК. Участники с 14 до 15 лет могут прийти с родителями, зарегистрироваться на портале enbek.kz. С разрешения родителей — это самое главное! Родитель регистрируется, создает свой личный кабинет, далее создает и ребенку и вас вносят в базу. Однако лица достигшие 16 лет могут приходить и регистрироваться самостоятельно.

— Планируется ли продолжение программы в дальнейшем?

— Думаю да, если программа даст положительную оценку и будет спрос со стороны населения, продолжение обязательно будет».

Звучит перспективно. Но, как показала практика, получить доступ к этой программе — не так просто. Пользователи жалуются: за красивыми обещаниями скрываются сложности, неразбериха и отсутствие результата.

— Не нужно давать ложную информацию!

— Мы сегодня утром ходили узнавать о работе. Никуда не отправляют. Дали номер приёмной и всё. Никакой конкретики, — говорят люди.

Мы решили проверить это на себе, действительно ли всё так просто: скачать приложение, зарегистрироваться и подать документы.

Сейчас мы находимся в одном из районных центров занятости — посмотрим, насколько все просто на практике.

Я получила талон, дождалась своей очереди и попыталась пройти всё как положено. Но без сложностей не обошлось.

— Добрый день. Я хочу трудоустроиться, что для этого необходимо? На какой сайт зайти какие документы?

— На постоянную работу?

— Да, на постоянную на все лето.

— Для начала мы вас зарегистрируем, через 3 рабочих дня вы получите от нас ответ.

— А на каком сайте регистрация?

— Через портал enbek.kz.

— Вы можете мне помочь? Почему я не могу зарегистрироваться?

— Потому что у вас есть трудовой договор.

— Он гражданско-правовой, я внештатный работник, с ним я могу устроиться на работу. В чем тогда проблема, почему не могу перейти на сайт?

— Вот перечень вакансий можете выбрать.

— Вы мне помогите разобраться с сайтом как мне подать заявку?

— Вам 17? Только с ЭЦП родителей можно зарегистрироваться.

— На вашем же сайте указано что даже с 16 лет регистрация проходит без родителей. Как мне заявку подать?

— У нас отдел принимает заявки.

— А как мне ее подать, где оставить что в итоге сделать?

— Только на следующей неделе приедет тот, у кого заявки нужно оставлять.

— Как со следующей, если программа запущена с 1 июня, вы старт дали ей уже!

— С 1 июня только работодатель может подать заявку на открытие рабочих мест.

— Со след недели могу подать заявку?

— Нет, только работодатель. Сейчас мы принимаем заявки только для школьников. Это специальная программа для школьников, все, что еще?

Вот такой вышел диалог. На словах — доступная программа для каждого подростка. На деле — закрытые сайты, запутанные инструкции и консультанты, которые не торопятся помогать.

Заявку нам так и не удалось оставить: на сайте не удалось зарегистрироваться, информация расплывчатая, а сроки постоянно сдвигаются.

Программа вроде бы есть — но воспользоваться ею пока могут разве что самые настойчивые. Делайте выводы. И ждем от вас обратной связи в комментариях к видеосюжету на нашем YouTube канале.