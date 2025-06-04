Доступ к программе работы для подростков: сложности и нестыковки

По официальным данным Центра занятости Шымкента, этим летом подростки с 14 лет могут устроиться на оплачиваемую работу.
С 1 июня стартовала программа общественных работ, рассчитанная на школьников и студентов. До конца августа молодёжи обещают рабочие места в государственных и частных организациях.
По словам руководителя центра занятости, программа уже активно реализуется.
Жаннат Оспанханова, руководитель центра занятости: «На данный момент идет процесс сбора заявок от работодателей. Мы контролируем, чтобы предоставляемые рабочие места соответствовали трудовому кодексу РК. Участники с 14 до 15 лет могут прийти с родителями, зарегистрироваться на портале enbek.kz. С разрешения родителей — это самое главное! Родитель регистрируется, создает свой личный кабинет, далее создает и ребенку и вас вносят в базу. Однако лица достигшие 16 лет могут приходить и регистрироваться самостоятельно.
— Планируется ли продолжение программы в дальнейшем?
— Думаю да, если программа даст положительную оценку и будет спрос со стороны населения, продолжение обязательно будет».
Звучит перспективно. Но, как показала практика, получить доступ к этой программе — не так просто. Пользователи жалуются: за красивыми обещаниями скрываются сложности, неразбериха и отсутствие результата.
— Не нужно давать ложную информацию!
— Мы сегодня утром ходили узнавать о работе. Никуда не отправляют. Дали номер приёмной и всё. Никакой конкретики, — говорят люди.
Мы решили проверить это на себе, действительно ли всё так просто: скачать приложение, зарегистрироваться и подать документы.
Сейчас мы находимся в одном из районных центров занятости — посмотрим, насколько все просто на практике.
Я получила талон, дождалась своей очереди и попыталась пройти всё как положено. Но без сложностей не обошлось.
— Добрый день. Я хочу трудоустроиться, что для этого необходимо? На какой сайт зайти какие документы?
— На постоянную работу?
— Да, на постоянную на все лето.
— Для начала мы вас зарегистрируем, через 3 рабочих дня вы получите от нас ответ.
— А на каком сайте регистрация?
— Через портал enbek.kz.
— Вы можете мне помочь? Почему я не могу зарегистрироваться?
— Потому что у вас есть трудовой договор.
— Он гражданско-правовой, я внештатный работник, с ним я могу устроиться на работу. В чем тогда проблема, почему не могу перейти на сайт?
— Вот перечень вакансий можете выбрать.
— Вы мне помогите разобраться с сайтом как мне подать заявку?
— Вам 17? Только с ЭЦП родителей можно зарегистрироваться.
— На вашем же сайте указано что даже с 16 лет регистрация проходит без родителей. Как мне заявку подать?
— У нас отдел принимает заявки.
— А как мне ее подать, где оставить что в итоге сделать?
— Только на следующей неделе приедет тот, у кого заявки нужно оставлять.
— Как со следующей, если программа запущена с 1 июня, вы старт дали ей уже!
— С 1 июня только работодатель может подать заявку на открытие рабочих мест.
— Со след недели могу подать заявку?
— Нет, только работодатель. Сейчас мы принимаем заявки только для школьников. Это специальная программа для школьников, все, что еще?
Вот такой вышел диалог. На словах — доступная программа для каждого подростка. На деле — закрытые сайты, запутанные инструкции и консультанты, которые не торопятся помогать.
Заявку нам так и не удалось оставить: на сайте не удалось зарегистрироваться, информация расплывчатая, а сроки постоянно сдвигаются.