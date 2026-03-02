Air Astana выполнит репатриационные рейсы и временно приостановит полёты на Ближний Восток

Группа компаний Air Astana представила обновлённую информацию по рейсам на Ближний Восток.

Как сообщили в компании, «3 марта планируется выполнение двух репатриационных рейсов из Западного Казахстана в Медину и обратно, а также двух рейсов в Джедду».

При этом выполнение полётов возможно при условии получения соответствующих разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

Одновременно компания приостанавливает регулярные рейсы в страны Ближнего Востока до 6 марта включительно.

«Продажа билетов закрыта до 13 марта включительно», — уточнили в авиакомпании.

В Air Astana подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и будут оперативно информировать пассажиров обо всех изменениях.