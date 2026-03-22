Новый орден в честь великого мыслителя появится в Казахстане

Глава государства заявил о планах подписать указ о включении ордена Ходжа Ахмед Яссауи в перечень государственных наград.

Президент отметил, что в Конституции Республики Казахстан закреплена обязанность граждан бережно относиться к историко-культурному наследию и сохранять памятники истории. По его словам, для жителей Туркестана, где сосредоточено множество значимых исторических объектов, эта норма имеет особую важность.

Он подчеркнул, что национальная идентичность и самобытная культура являются прочной основой для развития прогрессивного государства. Сплочённость общества и следование положениям обновлённой Конституции, по его мнению, должны способствовать дальнейшему укреплению государственности.

Президент также напомнил о значимости личности Ходжи Ахмеда Яссауи, назвав его выдающимся представителем казахского народа и всемирно признанным мыслителем. Он подчеркнул необходимость широкой популяризации его наследия как за рубежом, так и внутри страны.

В частности, предлагается создавать качественные книги и фильмы, а также проводить в регионах тематические чтения, посвящённые его интеллектуальному наследию.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в систему государственных наград. Планируется, что этой высокой награды будут удостаиваться как отечественные, так и зарубежные учёные, государственные и общественные деятели. Президент подчеркнул, что орден должен обладать высоким статусом и особым значением.