С почтением к памяти Героя

В ноябре 2024 года РАБАТ рассказал историю южноказахстанского пенсионера Бейсенбека Шильмурзаева, который спустя 79 лет смог найти место захоронения своего дяди, погибшего в феврале 1945-го в бою на территории Польши.

Воина Великой Отечественной войны звали Байсериком Турембековым. Он родился на станции «Бадам» в 1925 году.

В той публикации мы сразу же ответили на вопрос: почему поиски вел племянник, а не сын? Ответ прост: дело в том, что у Байсерика Турембекова попросту не было детей. Он не успел обзавестись своей семьей: война нарушила планы этого юноши на мирную жизнь, впрочем, как и планы миллионов других советских людей.

Уже пожилой племянник погибшего воина в 2024 году смог съездить в Польшу в городок Бранево на могилу погибшего дяди.

…Доподлинно известно, что Байсерик Турембеков погиб на поле боя 3 февраля 1945 года.

Сохранилось краткое донесение командира 717-го стрелкового полка подполковника Пруцакова о подвиге нашего героя: «Наводчик 45-миллиметровой пушки красноармеец Турембеков Байсерик в бою 12.10.1944 года из своей пушки уничтожил две пулеметные точки противника».

За этот подвиг Байсерик Турембеков награжден орденом Славы III степени. Однако получить эту награду он не успел.

Чтобы получить удостоверение к ордену погибшего дяди, Бейсенбек агай вновь обратился к председателю Совета старейшин поселка Састобе С. Мендыбаеву, председателю Совета ветеранов Т. Кузенбаеву и акиму Састобинского поселкового округа Аскару Айдарбекову.

Эти работники акимата, войдя в положение ветерана труда, начали вести переписку с сотрудниками Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации в Подольске.

Хлопоты последних семи месяцев не прошли даром. Был получен ответ от Генерального консула Российской Федерации в Алматы Дмитрия Александровича Тураева: удостоверение к ордену Славы

III степени, подписанное Президентом Российской Федерации В. Путиным, находится в консульстве в Алматы.

Для получения удостоверения к ордену Славы III степени и поездки в Алматы аким Састобинского поселкового округа Аскар Айдарбеков создал все условия: выделил ветерану автомобиль и сопровождающих лиц — С. Мендыбаева и Т. Кузенбаева.

После переговоров Аскара Айдарбекова Генеральный консул принял делегацию в посольстве. Там же состоялось торжественное вручение удостоверения к ордену Славы III степени Бейсенбеку Шильмурзаеву от имени Президента Российской Федерации В. Путина. Ветераны-састобинцы особо отметили очень доброжелательное и внимательное отношение атташе С.О. Власовой и А.В. Шипенковой к нашей делегации.

«Их уважение, искреннее участие и теплый прием оставили у нас самые добрые впечатления. Особенно приятно было услышать положительные отзывы о казахстанцах-воинах Великой Отечественной войны, об их мужестве, героизме и вкладе в общую Победу.

Такое уважительное отношение к памяти наших фронтовиков вызывает глубокую благодарность и признательность.

Мы, ветераны-састобинцы, глубоко признательны акиму Састобинского поселкового округа

А. Айдарбекову, Генеральному консулу Российской Федерации в Алматы Дмитрию Александровичу Тураеву, а также специалистам консульства С.О. Власовой и А.В. Шипенковой за теплый прием и уважительное отношение к нам. Пусть их жизненный путь будет долгим и наполненным такими же добрыми делами!» — написали ветераны в редакцию газеты «РАБАТ».

Ветераны-састобинцы, отпраздновавшие 81-ю годовщину Великой Победы, в эти майские дни желают всем мира.

«Подвигу — поклон, потомкам — завет, — говорят они. — На боевом пути наших солдат было все: великие победы, горькие неудачи, бессмертные подвиги и невосполнимые потери. Сколько наших земляков не дожили до нашего времени, героически погибли на полях сражений!.. Мы помним ИХ и можем смело сказать, что все они до конца выполнили свой долг и отдали свои жизни, не нарушив военной присяги. Сегодня все мы обязаны хранить память о тех, кто отдал жизнь, выполняя свой воинский долг».

Одним из таких героев был юный дядя жителя поселка Састобе Бейсенбека Шильмурзаева —

Байсерик Турембеков.

Фарида Шарафутдинова