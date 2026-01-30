Продажу «веселящего газа» в ночном клубе Шымкента пресекла полиция

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В Шымкенте выявлен крупный факт незаконного оборота закиси азота — вещества, известного как «веселящий газ», передает OTYRAR.

Продажа запрещённого соединения осуществлялась в одном из ночных клубов города и, по данным городского Департамента полиции, была поставлена на поток.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности обнаружили склад, где хранились 416 металлических баллонов. Более половины из них были заправлены закисью азота. По изъятым веществам назначена соответствующая экспертиза», -говорится в сообщении профильного ведомства.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что с начала года в Казахстане действует уголовная ответственность за противоправные деяния, связанные с оборотом сильнодействующих веществ, включая закись азота. Немедицинское употребление этого газа представляет серьёзную опасность для здоровья и ранее уже приводило к летальным исходам.

За незаконный оборот сильнодействующих веществ законодательством предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что работа по реализации принципа «Закон и порядок» будет продолжена. Целевые мероприятия, направленные на пресечение распространения запрещённых веществ и обеспечение безопасности граждан, проводятся на системной основе.

