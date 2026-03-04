В Шымкенте предпринимателей штрафуют за нарушение правил продажи алкоголя

Предпринимателей, которые торгуют так называемым «веселящим газом», привлекают к ответственности. С начала года в Шымкенте выявили 10 развлекательных заведений, где посетителям незаконно предлагали закись азота.

В ходе проверок изъято 417 баллонов с веществом, которое, несмотря на безобидное название, может серьёзно навредить здоровью.

В полиции подчёркивают: подобные «развлечения» — не безобидная забава, а риск для жизни и основание для привлечения к ответственности.

Предпринимателей, нарушающих правила продажи алкоголя, привлекают к административной ответственности.

Согласно действующему законодательству реализация алкогольной продукции запрещена ежедневно до 12:00 часов дня и после 9 часов вечера.

Кроме того, строго запрещена продажа алкогольной продукции лицам младше 21 года. В ходе проверок, проведённых с начала года, выявлены факты несоблюдения этих норм.

Итоги ОПМ «Подросток» подвели в МВД. Целью мероприятия являлись предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и обеспечение безопасности на объектах ЖД транспорта. Полицейские проводили масштабную разъяснительную работу на вокзалах, перронах и в пассажирских поездах.

Особое внимание уделялось профилактике безнадзорности, предупреждению травматизма и формированию законопослушного поведения подростков.

За время проведения мероприятия в линейные подразделения полиции доставлены 74 подростка. Из них 33 привлечены к ответственности, 41 – за нахождение в общественных местах без сопровождения законных представителей.