Поддержка становится доступнее

Обеспечение реабилитационными средствами, доступная среда, оперативные онлайн-услуги — приоритет в работе с людьми с инвалидностью.

По словам Асии Темирбаевой, забота о гражданах с особыми потребностями — это зона ответственности не только государства, но и всего общества.

Асия Темирбаева, руководитель областного управления координации занятости и соцпрограмм: «Портал социальных услуг полностью сопровождается Минтрудом. В 2025 году часть сервисов станет проактивной — заявки на лечение и гигиенические средства будут формироваться автоматически. Уведомление придёт на номер 1414. Обращений стало больше — рост на 23%, с 36 тысяч до 47 тысяч».

В этом году уже более 66 тысяч человек получили техсредства реабилитации. На эти цели выделено 17,1 миллиарда тенге. Но глава региона требует не просто цифр — а реального результата.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Акимы районов и городов должны срочно устранить недостатки. Все индикаторы по поддержке людей с инвалидностью нужно выполнить качественно и в срок. Проведите анализ, пересмотрите списки нуждающихся. Работа с департаментом труда — в приоритете».

Более 34 тысяч человек уже подали заявки на санаторное лечение. В следующем году планируют трудоустроить свыше 6 тысяч человек с инвалидностью. Сейчас постоянную работу получили 1059.