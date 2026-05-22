В Шымкенте растёт число претендентов на знак «Алтын белгі»

В Шымкенте увеличилось число отличников. По данным управления образования, на знак «Алтын белгі» претендуют около 800 учеников. В управлении образования отмечают, что эти показатели значительно выше, чем в прошлом учебном году.

Тогда 680 учеников окончили школу с золотым знаком.

«В этом году на знак «Алтын белгі» претендуют 786 учеников. По 11 классам документы на аттестат «с отличием» собраны у 1123 претендентов, по 9 классам — у 1580 претендентов»,— говорит заместитель руководителя управления образования города Шымкента Гульнар Турдыбайкызы.

Итоговые аттестационные экзамены будут проводиться согласно утвержденному графику. Выпускные экзамены для учеников 9 классов пройдут с 29 мая по 11 июня. В настоящее время во всех организациях образования ведется необходимая подготовка.

Главная цель — обеспечить выпускникам возможность сдачи экзаменов и тестирования в открытых, честных и безопасных условиях.

«Выпускные экзамены для обучающихся 11 классов утверждены на период со 2 по 15 июня 2026 года. Они пройдут по пяти предметам: родной язык, математика, история Казахстана, казахский язык и литература, а также предмет по выбору»,— рассказывает заместитель руководителя управления образования города Шымкента Гульнар Турдыбайкызы.

В этом учебном году школу окончат 16 032 выпускника. 64,1% из них выразили желание участвовать в Едином национальном тестировании. Сроки тестирования утверждены с 12 июня по 10 июля.