Парад отличников. В Шымкенте наградили лучших педагогов

В Шымкенте подведены итоги года детей. В связи с этим в выставочном центре прошел научно-практический форум «Үздіктер шеруі» -2022″/Парад отличников/.

В рамках лучших проектов были награждены заслуженные педагоги, получившие высокие результаты в международном и республиканском конкурсах. Награжденных поздравил глава города Мурат Айтенов.

За особые заслуги в координации системы обучения Айжан Бершимбаева и Алмаш Нарымбетова получили нагрудный знак «Еңбек ардагері». А директору Детской художественной школы города Тояш Оразовой и учителю школы-лицея №23 Адисе Мусралиевой вручен нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин». В числе награжденных — учитель биологии лицея-интерната №1 для мальчиков, автор электронного учебника генетики человека Нурлан Суйеуов. Он признан лучшим педагогом.

В форуме чествовали талантливых молодых педагогов, которые приняли участие в международном конкурсе «Лучший робототехник -2022». Руководитель кружка Робопарка во Дворце школьников Абзал Алибеков признан победителем.

Абзал Алибеков, победитель международного конкурса «Лучшая -робототехника-2022»:

«На мировом конкурсе робототехники в Дортмунде, Германия, наши ученики заняли 2 место среди 70 стран. Сейчас дети очень любознательные, хотят заниматься любимым делом. Робототехника это интересно».

Звание «Лучшая школа научного проекта» присвоено специализированной школе №1 лицей-интернату. Здесь учащиеся постоянно добиваются высоких результатов в республиканских олимпиадах по общим предметам и в конкурсах научных проектов. Главный педагог города уверена, реализация национального проекта «Жайлы мектеп» даст толчок росту лучших учителей, учеников. Сейчас педагогов в Шымкенте насчитывается 38 тысяч.

К слову, на форуме, проводимом с целью пропаганды заслуг лучших учителей, которые безупречно работали в сфере образования и показали передовой пример преподавания подрастающему поколению, приняли участие учителя-ветераны,

а также победители международных, республиканских конкурсов.