В Шымкенте специалисты консультируют семьи по правовым вопросам

В Шымкенте в центре поддержки семьи управления занятости и социальной защиты населения прошёл день открытых дверей, посвящённый теме «Семейные ценности и профилактика бытового насилия».

Мероприятие стало одной из значимых площадок для обсуждения вопросов укрепления института семьи, налаживания взаимопонимания между поколениями и формирования уважительного отношения к семейным традициям и ценностям в обществе.

Организаторы подчеркнули, что цель встречи заключается не только в профилактике бытового насилия, но и в популяризации позитивного образа семьи, которая является основой стабильности и будущего государства.

В работе приняли участие члены национальной комиссии при президенте Республики Казахстан, представители департамента юстиции, сотрудники отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления местной полиции департамента полиции Шымкента, ассоциации медиаторов, совета отцов, совета бабушек и совета молодых семей.

Также к мероприятию присоединились представители Отбасы банка, юристы центра поддержки семьи, психологи и социальные работники.

В ходе открытого дня жителям Шымкента предоставили практические консультации по различным направлениям.

Граждане смогли получить разъяснения по вопросам семейного права, узнать о действующих мерах социальной поддержки, ознакомиться с возможностями трудоустройства и путями преодоления безработицы, а также получить советы по урегулированию бытовых конфликтов.

Кроме того, специалисты проинформировали участников о категориях граждан, которые имеют право на гарантированную государством бесплатную юридическую помощь, и рассказали о спектре государственных услуг, предоставляемых Департаментом юстиции.

Отдельное внимание уделили цифровым новшествам: гостям представили информацию о внедрённом в информационно-правовую систему «Әділет» искусственном интеллекте, который помогает гражданам получать правовые консультации в удобном онлайн-формате.

В завершение встречи участники единодушно подчеркнули, что семья является фундаментом общества, а её укрепление — залогом устойчивого развития и благополучия страны.

Отмечалось, что именно в таких городах, как Шымкент, где живёт активное и молодое население, вопросы поддержки семьи и профилактики бытового насилия приобретают особую актуальность.