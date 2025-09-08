В Шымкенте полиция напоминает о наказании за бытовое насилие

В городе Шымкенте органы правопорядка уделяют особое внимание вопросам профилактики и пресечения бытового насилия, обеспечивая защиту жертв и привлечение агрессоров к ответственности.

Если житель Шымкента стал жертвой бытового насилия, ему необходимо незамедлительно обратиться в полицию для получения помощи и фиксации факта правонарушения.

Подать обращение можно несколькими способами: через раздел «Закон и порядок» во вкладке «Связаться с полицией» – «Сообщение о бытовом насилии», на сайте qamqor.gov.kz, а также по телефону «102».

В Шымкенте подобные обращения обрабатываются в приоритетном порядке.

Законодательством предусмотрены конкретные меры наказания.

При первом случае бытового насилия лицо может быть подвергнуто аресту сроком до 5 суток, при повторном нарушении – до 10 суток. Если же речь идет о нанесении побоев, ответственность значительно строже: арест до 50 суток. В случаях причинения легкого вреда здоровью виновному грозит до 2 лет лишения свободы.

Жители Шымкента, пострадавшие от домашнего насилия, имеют право требовать вынесения запрета на приближение агрессора или получения защитного предписания.

Если такие меры нарушаются, суд по обращению жертвы вправе применить к правонарушителю арест. В отдельных случаях суд может обязать агрессора покинуть общее жилье и пройти психологическую помощь.

Особо подчеркивается, что в случае телесных повреждений необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти экспертизу для документального подтверждения нанесенного вреда здоровью.

Это станет важным доказательством при расследовании и судебном разбирательстве.

В Шымкенте функционируют кризисные центры, предоставляющие временное убежище жертвам насилия, а также комплексную психологическую и юридическую поддержку.

Кроме того, специалисты помогают женщинам и мужчинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пройти социальную адаптацию и начать новый этап жизни без насилия.

Прокуратура и полиция города Шымкента напоминают: своевременное обращение за помощью помогает пресечь преступные действия, защитить права потерпевших и обеспечить безопасность в семье и обществе.