Расходование 38 миллиардов бюджетных средств проверяют в Шымкенте

54 аудиторских проверки провели в Шымкенте с начала года. Расходованием 38 миллиардов бюджетных средств заинтересовались аудиторы. Они провели больше полусотни проверок и выявили финансовые, процедурные нарушения и недочёты в сфере госзакупок.

17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Финансовые нарушения — 20 млрд тенге, процедурные нарушения — 11,6 млрд тенге, нарушения законодательства о государственных закупках — 5,2 млрд тенге.

С начала года в Шымкенте было разыграно порядка 17 тысяч лотов и осуществлена процедура государственных закупок на 455 миллиардов 500 миллионов тенге. Сейчас специалисты ведут работу по корректировке тех, кто прошел конкурсный отбор.

Нуржан Сулейменов, заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по г. Шымкенту: «Камеральным контролем охвачено 15 563 лота на общую сумму 437 млрд 700 млн тенге, в результате выявлены нарушения на 72 млрд 900 млн тенге. При проведении конкурса организатор необоснованно ограничивает или предъявляет завышенные требования. Выявлены такие факты».

По этим данным возбуждено 42 административных дела. В результате штраф в размере четырёх миллионов семисот тысяч тенге взыскан в бюджет.