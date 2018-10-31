Нарушения в сфере государственных закупок за одним столом решили обсудить департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Шымкенту, палата предпринимателей г. Шымкента и департамент внутреннего государственного аудита, а также предприниматели.

Говорят, эта тема уже набила оскомину, а изменить ситуацию пока не получается. В Шымкенте по прежнему фиксируется необоснованный возврат заявок социальных товаропроизводителей, поддерживаются подрядчики при принятии решений, а еще у нас любят переводить деньги за невыполненную работу.

Али Комекбаев, руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Шымкенту: «Конкурсная комиссия проводит конкурс по госзакупкам. Определяется победитель. Предприниматель участвует. Аудит высказывает свое мнение. Конкурс отменяют. Затем во второй раз, в третий раз. Время идет. До конца года остается мало времени. О каком качестве можно говорить? А потом говорим об освоении средств».

У главного аудитора Шымкента своя правда. Говорит, конкурсы с первого раза не проходят по объективным причинам. Где такое видано, что за строительство объекта берутся те, кто обещает построить его в два раза дешевле, чем просчитала все экспертиза.

Еркебулан Мараимов, руководитель внутреннего государственного аудита по г. Шымкенту: «Буквально вчера просмотрел документы, поступившие на конкурс. Стоимость где-то 800-900 млн. Участник предлагает 420 млн-ов тенге. Это касается строительства. Ну как можно за половину суммы построить? Госэкспертизу все прошли. Сейчас все проходит через портал. Министерство проверяет. Если к нам есть замечания — скажите».

Такими встречами организаторы не собираются никого запугивать, они хотят научить государственных служащих и предпринимателей работать в рамках Закона.

Шынгыс Сарсенбаев, предприниматель: «Мы ведь сталкиваемся при работе с подобными фактами, потому что участвуем в госзакупках. Сегодня узнал, какие мы допускаем ошибки. Хочу отметить, и госслужащие также допускают ошибки, не указывают спецификацию. На вопросы получил ответы…»

Чтобы предотвратить подобные нарушения, теперь ответственных за проведение госзакупок и предпринимателей будут обучать. Сегодня присутствующие получили ответы от специалистов на все интересующие вопросы.

Шынар Оразова