Туризм в Туркестане: вдвое больше иностранных гостей за полгода

В Туркестанской области последовательно реализуется план развития туризма на 2025–2029 годы. Работа ведётся системно: от инфраструктуры до международного сотрудничества.

На совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова обсуждали дальнейшие шаги по привлечению туристов и повышению качества сервиса.

Обеспечить выполнение ключевых показателей, а также сосредоточиться на благоустройстве туристических зон и привлечении инвестиций. Такое поручение дал Аким Туркестанской области акимам городов и районов региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо увеличить туристический поток, строго следовать пошаговому плану и полностью выполнить индикаторы, утверждённые на 2025 год».

О текущем положении дел в отрасли доложил руководитель областного управления туризма Нурдаулет Медеуов. По его словам, число туристов растёт, но часть индикаторов остаётся под угрозой срыва.

Нурдаулет Медеуов, руководитель управления туризма Туркестанской области: «Отрасль демонстрирует рост, однако по ряду целевых показателей — в частности, по количеству въездных туристов — темпы остаются ниже ожидаемых».

С начала года регион посетили около 59 тысяч туристов при годовом плане в 350 тысяч. Что касается иностранных гостей, только за 6 месяцев 2025 года их число составило 23,6 тысячи человек — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Существенный рост показал и гостиничный сектор. Планируемое число койко-мест — 9 704, фактически — уже 10 219, что превышает план на 26%.

Инвестиции в туристическую отрасль тоже растут. Из 55,9 млрд тенге, запланированных на год, за первое полугодие освоено 33 млрд, что составляет 59% годового плана. В Толеби количество мест отдыха увеличилось с 118 до 194, в Сарыагаше число санаториев достигло 63. Проводится и работа по повышению качества сервиса — 66 специалистов прошли обучение по программам подготовки гидов и экскурсоводов. Для расширения международного сотрудничества Туркестанская область подала заявку на вступление в Международный туристический альянс. Решение ожидается в ноябре в китайском городе Гуанчжоу. А пока о туристическом потенциале области жителям поднебесной рассказывают сотрудники информационный центр Visit Turkistan, что открылся В Шанхае.

С марта по июнь, благодаря сотрудничеству с 18 туристическими компаниями, в регион уже приехали 19 650 туристов.

Туристическая отрасль Туркестанской области развивается уверенными темпами, превращаясь в один из ключевых драйверов экономики региона.