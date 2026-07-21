Водный праздник для детей от пожарных Шымкента

В Шымкенте продолжается акция, направленная на то, чтобы помочь детям легче перенести летнюю жару. Сотрудники городского департамента по чрезвычайным ситуациям приехали во двор жилого массива «Кокжайлау», где устроили для ребят водный праздник и угостили их мороженым. Вместе с этим детям и их родителям напомнили о правилах пожарной безопасности, а также безопасности на воде и в быту.

Во дворе жилого массива «Кокжайлау» сотрудники городского департамента по чрезвычайным ситуациям вновь провели акцию для детей. В разгар летней жары спасатели устроили водный праздник, подарив ребятам возможность освежиться и весело провести время. Смех детей, игры под струями воды и искренние эмоции превратили обычный двор в настоящую площадку летнего отдыха.

Во время акции спасатели организовали для детей водное охлаждение, а еще угостили их мороженым. Попутно, напомнили о правилах пожарной безопасности, рассказали как правильно себя вести на воде и в быту.

— «Пожарные приехали в такую 46-градусную жару, порадовали детей, облили их прохладной водой. Огромное им спасибо!»

— «Все жители немного отдохнули, поднялось настроение в такую жару. Большое спасибо! Хотелось бы, чтобы такие акции продолжались и дальше, пока стоит сорокадневный летний зной».

Самыми эмоциональными участниками акции стали дети.

Они с удовольствием играли под струями воды и признались, что такой необычный праздник стал настоящим спасением в разгар летнего зноя:

— «Классно, просто здорово! Мы очень обрадовались. В такую жару смогли немного охладиться».

— «Было очень жарко. Спасибо, что облили нас водой и угостили мороженым. Всем большое спасибо!»

— «Мне всё понравилось: и мороженое, и как нас поливали водой. Спасибо всем».

Акция по водному охлаждению детей во дворах многоквартирных домов проходит в Шымкенте с прошлой недели. Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, такие мероприятия будут проводиться до тех пор, пока в городе сохраняется аномально жаркая погода.

Мурат Серикбаев, главный специалист департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента: «Главная цель этой доброй инициативы — формирование культуры безопасности у детей и напоминание о соблюдении требований пожарной безопасности. Мы приехали сюда не для тушения пожара, а чтобы подарить хорошее настроение детям, живущим в этом районе. В период летней жары такие мероприятия проводятся в широком масштабе».

Акция проводится по инициативе городского департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом Шымкента.

Ежедневно спасатели выезжают как минимум в пять дворов, где не только помогают детям легче перенести летний зной, но и напоминают жителям о правилах безопасности.