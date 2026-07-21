Летние отравления: как обезопасить себя

С начала года в больницы Шымкента с острой кишечной инфекцией поступили почти 500 человек. Летом число таких случаев традиционно увеличивается. Причиной чаще всего становятся немытые руки, овощи и фрукты, а также нарушение правил хранения продуктов.

При этом санитарные врачи отмечают: случаев отравления арбузами, дынями или нитратами в этом сезоне не зарегистрировано. Но призывают горожан не терять бдительность.

«Пищевые отравления остаются одной из актуальных проблем. В теплое время года в овощах, фруктах и бахчевых культурах может наблюдаться повышенное содержание нитратов. Попадая в организм, они превращаются в нитриты, которые нарушают перенос кислорода кровью и могут вызвать кислородное голодание. Наибольшее количество нитратов обычно содержится в листовых овощах, корнеплодах и некоторых продуктах растениеводства», — Жулдыз Райымкул, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

Чтобы предупредить пищевые отравления и обеспечить безопасность продукции, продаваемой на рынках, в торговых домах и супермаркетах, все овощи, фрукты и бахчевые культуры должны проходить токсикологические лабораторные исследования.

«Покупатели имеют право запросить информацию о результатах лабораторных исследований на содержание нитратов. В домашних условиях снизить их количество помогут простые меры: храните овощи и фрукты в холодильнике, тщательно мойте и очищайте их от кожуры. Это позволяет уменьшить содержание нитратов примерно на 15%. А если морковь, свеклу, картофель или капусту замочить в воде на час, их уровень может снизиться на 25–30%», — Жулдыз Райымкул, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

Распознать отравление нитратами можно по учащенному пульсу, одышке, сонливости, быстрой утомляемости, головной боли, боли в животе, тошноте и рвоте. В тяжелых случаях могут появиться обмороки и посинение губ или кожи лица.

При появлении подобных симптомов специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью и вызвать скорую помощь.