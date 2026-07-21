После нескольких относительно прохладных дней жара в Шымкенте вновь начнет усиливаться

По прогнозам синоптиков, уже к пятнице температура воздуха поднимется до +34 градусов. Во вторник и среду в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью температура составит +20…+21.

В четверг станет немного теплее — до +32 градусов, а в пятницу синоптики прогнозируют солнечную погоду и до +34 градусов.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. По предварительным прогнозам, в выходные жара продолжит усиливаться.

Столбики термометров могут подняться до +37…+38 градусов, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать питьевой режим и особенно внимательно относиться к детям, пожилым людям и тем, кто работает на открытом воздухе.