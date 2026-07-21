Туркестан: власти усиливают профилактику инфекций и контроль за сферой здравоохранения

Профилактика инфекционных заболеваний, вакцинация населения и повышение доступности медицинской помощи стали главными темами совещания под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев представил отчет о работе отрасли, уделив особое внимание ходу иммунизации населения.

Бесплатные прививки в поликлиниках по месту прикрепления позволяют защитить жителей сразу от 11 опасных инфекций.

Среди них — туберкулез, вирусные гепатиты А и В, гемофильная инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит и вирус папилломы человека.

Особое внимание уделяется и жителям, не застрахованным в системе ОСМС и относящимся к кризисным категориям. Для информирования населения и обеспечения доступа к бесплатной медицинской помощи создана специальная рабочая группа.

Только за июнь и июль в государственные медорганизации обратились более 28 тысяч 700 человек, еще свыше 6 тысяч получили помощь в частных клиниках. С начала года медицинскими услугами воспользовались более 58 тысяч жителей области.

По итогам совещания аким области поручил усилить контроль за использованием бюджетных средств, исключить их нецелевое расходование и обеспечить население качественной и доступной медицинской помощью.

Исполнение поручений находится на особом контроле.