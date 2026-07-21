Бесплатное онкологическое обследование: почему важно выявить рак на ранней стадии

18 июля во всех государственных онкологических центрах страны прошел День открытых дверей, посвященный раннему выявлению саркомы кожи, костей и мягких тканей.

В этот день жители смогли бесплатно получить консультацию онколога и пройти необходимые обследования:



— «Сегодня специально пришла на обследование. Считаю, что для сохранения здоровья и профилактики заболеваний очень важно проходить такие осмотры своевременно».



— «Привел на обследование отца. После осмотра врач сказал, что опасных изменений сейчас нет. Очень хорошо, что проводят такие бесплатные акции».



Саркома — редкий, но очень агрессивный вид злокачественной опухоли. На ранних стадиях заболевание зачастую протекает без боли и может проявляться лишь небольшим уплотнением или новообразованием. Поэтому при появлении подобных симптомов важно не откладывать визит к врачу.



Талап Ахпанбетов, онкоторакальный хирург: «На начальной стадии заболевание чаще всего протекает безболезненно. Обычно в мягких тканях или рядом с костью появляется небольшое опухолевидное образование. Со временем оно увеличивается в размерах, могут появиться боли. Саркома очень опасна: даже небольшая опухоль способна быстро распространяться по организму и вызывать тяжелые осложнения».



В День открытых дверей, шымкентский центр онкологии посетили 30 жителей города. Пациентам, у которых возникло подозрение на злокачественное новообразование, назначили дополнительные диагностические исследования и дали рекомендации по дальнейшей тактике лечения.



Даулетбек Жуман, заместитель директора шымкентского городского многопрофильного центра онкологии и хирургии: «Если выявляются подозрительные признаки заболевания, пациента направляют на дальнейшую диагностику. Эта патология может поражать различные ткани организма, в том числе кожу».



По словам врачей, самый эффективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями — их раннее выявление.

Поэтому при появлении опухолевидных образований, длительно не проходящей боли или любых других подозрительных изменений не стоит заниматься самолечением — необходимо как можно скорее обратиться к онкологу.