Многодетная мама из Туркестана выиграла квартиру от BI Group

Она стала участницей розыгрыша BIG DREAM 3.0 Shymkent, приобретя квартиру в BI Group.

Ещё одна семья изменила свою жизнь благодаря розыгрышу от BI Group. На этот раз главный приз, квартиру в ЖК Grand Park Vita, получила Гульмира Айтбаева, индивидуальный предприниматель и мать четверых детей из Туркестана. Ранее она приобрела квартиру от BI Group и стала участницей розыгрыша BIG DREAM 3.0 Shymkent.

Гульмира с мужем воспитывают двух сыновей и двух дочерей. О розыгрыше она знала, но особо не надеялась на победу: «Я знала, что идёт розыгрыш, но не особо верила, потому что никогда в жизни ничего не выигрывала. Когда позвонили и сказали, что я стала победительницей, мы как раз ехали в машине. Я расплакалась от счастья, муж долго не мог поверить».

Семья получит однокомнатную квартиру в ЖК Grand Park Vita стоимостью 16 млн тенге. Документы на недвижимость уже оформлены, а ключи Гульмира получит после сдачи объекта. По итогам мероприятия она поблагодарила команду BI Group за поддержку.

Как проходил розыгрыш

Участвовать в акции могли покупатели жилой и коммерческой недвижимости BI Group, оформившие сделку в период с 25 февраля по 31 мая 2026 года. Каждому клиенту присваивался индивидуальный купон с номером участника.

Победители определялись с помощью лототрона в прямом эфире Instagram-страницы @bi.group.shymkent: ведущий доставал купон с номером, после чего специалист BI Group проверял его на действительность покупки.

Помимо квартиры, участников ждали и другие ценные подарки:

2 место — сертификат на путешествие на 1,5 млн тенге получил Алибек Казахбаев;

3 место — сертификат на бытовую технику на 1 млн тенге выиграл Акылжан Каленов;

3 место — сертификат на Smart Remont на 1 млн тенге получила Дариха Тажибаева;

Также двум активным участникам прямого эфира достались умные колонки Яндекс.Станция.

«BI Group работает на рынке жилья Шымкента с 2019 года, и сегодня тысячи семей выбирают наши дома. Особенно радует, что недвижимость в городе всё активнее рассматривают как инвестицию — среди покупателей есть жители других регионов страны. Розыгрыш BIG DREAM 3.0 — это наш способ выразить благодарность клиентам за оказанное доверие при принятии одного из самых важных решений в жизни», — отметил директор Дивизиона в Шымкенте Асет Ибраев.

Отметим, BI Group работает в Казахстане более 30 лет. За это время команда возвела жилье для 630 тысяч человек, а также реализовала множество образовательных, инфраструктурных и общественных проектов.

Ранее в Шымкенте компания построила школу Farabi, провела реконструкцию дендропарка, а в этом году завершила обновление «Сити парка» и Японского парка.

Эти проекты отражают стремление BI Group создавать комфортную городскую среду и вносить вклад в развитие южного региона страны.

Материал подготовлен на коммерческой основе.