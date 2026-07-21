В Шымкенте число застрахованных в системе ОСМС достигло 1,1 млн человек

В Шымкенте число жителей, застрахованных в системе обязательного социального медицинского страхования достигло 1,1 миллиона человек. Об этом сообщили на заседании коллегии по итогам работы сферы здравоохранения за первое полугодие 2026 года, которое прошло под председательством заместителя акима города Армана Сабитова.

В работе коллегии приняли участие руководители филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Шымкенту, городского управления здравоохранения, департамента медицинского и фармацевтического контроля, а также руководители государственных и частных медицинских организаций.

С докладом выступил заместитель директора филиала ФСМС по городу Шымкенту Шалхар Шеримов. Он рассказал о проводимой работе по развитию системы ОСМС, повышению качества медицинской помощи, расширению охвата населения медицинским страхованием и обеспечению прозрачности финансирования медицинских организаций.

Как отметил спикер, сегодня в Шымкенте системой ОСМС охвачено около 1,1 миллиона жителей. Для дальнейшего увеличения числа застрахованных филиал Фонда совместно с районными акиматами, организациями первичной медико-санитарной помощи и государственными органами продолжает адресную работу с незастрахованными гражданами.

Особое внимание уделяется контролю качества медицинских услуг. По итогам мониторинга медицинским организациям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений, продолжается работа по укреплению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования средств. Эти меры направлены на дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

Положительная динамика отмечается и в работе с обращениями граждан. По итогам первого полугодия 2026 года количество жалоб на качество оказания медицинской помощи сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Шалхара Шеримова, это свидетельствует о повышении эффективности служб поддержки пациентов и проводимой работе по улучшению качества медицинских услуг.

По итогам заседания медицинским организациям поручено продолжить работу по повышению качества медицинской помощи, расширению охвата населения системой ОСМС, усилению защиты прав пациентов и обеспечению эффективного и прозрачного использования финансовых средств.