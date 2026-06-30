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Ерлан Карин назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото: Akorda

Ерлан Карин получил новое назначение — он стал первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ранее Карин занимал должность государственного советника РК с июня 2022 года.

Ерлан Карин родился в 1976 году в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области. Он является кандидатом политических наук.

Свою карьеру начал в сфере образования — работал учителем истории и географии в школе Актобе. Позже занимал различные должности в области политических исследований, государственной службы и общественных проектов.

В разные годы Карин руководил Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, возглавлял правление АО «РТРК «Казахстан», работал советником и помощником президента.

В январе 2022 года был назначен государственным секретарём Казахстана, а с июня того же года занимал должность государственного советника.

Теперь Ерлан Карин продолжит работу уже в новой должности — первого заместителя руководителя Администрации президента.

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